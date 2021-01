Elezioni – A Gioiosa Marea nasce il gruppo “Gioiosa 4 Punto Zero”

Gioiosa 4.0 è un gruppo che si presenta con la voglia di trovare un nuovo modo di amministrare, con poche promesse, promotore di idee, propenso al confronto, all’ascolto e alla promozione di progetti aderenti alle reali esigenze del territorio.

Obiettività , consapevolezza, formazione, informazione e coraggio di mettersi in gioco sono strumenti essenziali per la realizzazione di un percorso di crescita che possa dar vita ad un progetto serio e credibile.

Un percorso tutto in salita, con innumerevoli ostacoli sia per il particolarissimo periodo storico che stiamo attraversando sia per le difficoltà sociali ed economiche.

Condizione essenziale per la concreta realizzazione di ciò è la voglia di riscatto che, unita all’impegno di tutti, dia uno slancio al nostro paese.

Uno sguardo obiettivo al presente consente di gettare le basi per un domani migliore. Gioiosa ha tanto da dire e tanto da dare, basta ascoltare e agire in sintonia con la dinamicità propria della social innovation.

Il nostro intento è quello di valorizzare le risorse e lanciarle in un nuovo contesto tecnologico che si apra alla globalizzazione.

Dobbiamo andare verso un nuovo sistema, verso una nuova realtà interconnessa grazie alla tecnologia digitale che irrompe nella nostra quotidianità e dalla quale non possiamo esimerci.

Tante sono le problematiche da affrontare e che ci proponiamo di farlo insieme.

Gioiosa 4.0 propone paradigmi innovativi con l’obiettivo di dare valori aggiunti ad una società caratterizzata da un modo costante di operare.

Silvano Magistro Portavoce del gruppo Gioiosa4.0