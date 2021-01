Eduardo Spinella …un pensiero per Diego

Stamattina abbiamo dato l’ultimo saluto al caro amico Diego Scaffidi e come accade in queste occasioni ognuno di noi ripercorre scorci di vita ed episodi condivisi con chi è venuto a mancare. Personalmente prima del 1993 non avevo avuto modo di conoscere Diego ma fu proprio durante quell’anno che ciò accadde.

Diego si proponeva come candidato Sindaco per il nostro comune ed io cominciavo ad interessarmi delle vicende politiche nostrane insieme con gli altri amici dell’associazione culturale a cui avevo aderito. Numerosi gli incontri in quel piccolo locale che molti ricorderanno e dove si diede impulso a nuove idee per una visione futura del paese diversa dai canoni fino a quel momento seguiti. La coerenza ha portato tutti noi nel corso degli anni ad essere sempre cittadini attivi e propositivi per contribuire sempre e comunque al bene della comunità . Importante fu la scelta fatta da Diego di aprire ai giovani coinvolgendoli direttamente nella sua giunta. Fu un vento nuovo che soffia ancora.

Grazie Diego per averci indicato questa via con la tua semplicità , con la tua schiettezza, con le tue lucide valutazioni, con la tua esperienza; grazie per quanto hai fatto per la nostra comunità . Tua moglie e i tuoi figli possono essere fieri di te per l’esempio che sei stato; noi tutti siamo orgogliosi per ciò che hai rappresentato e che continuerai a rappresentare!

Nel nostro piccolo cercheremo di continuare ad essere vento e non bandiere!

Eduardo Spinella