Edilizia scolastica, finanziati interventi per oltre 7 milioni di euro

La Città metropolitana di Messina ha programmato investimenti superiori a 7,1 milioni di euro destinati agli istituti superiori di Barcellona Pozzo di Gotto, con interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza, dell’efficienza degli edifici e dell’ammodernamento delle strutture scolastiche tra il 2025 e il 2026.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha evidenziato come il settore dell’edilizia scolastica sia stato oggetto di una pianificazione avviata durante l’Amministrazione De Luca. «Il tema dell’edilizia scolastica, anche nella Città metropolitana di Messina, è stato affrontato in modo ampio già dall’Amministrazione De Luca. La mappa di questi interventi mette in luce un comparto che in passato non aveva mai ricevuto la dovuta attenzione. L’auspicio, adesso, è che si possano reperire ulteriori risorse economiche per completare tutte le opere e gli adeguamenti necessari», ha dichiarato.

Tra le opere già completate figura l’adeguamento strutturale e la messa in sicurezza dell’istituto “Ferrari”, intervento del valore di 1.256.000 euro finanziato dalla Regione Siciliana e attualmente in fase di collaudo. Nello stesso complesso è stata realizzata una nuova palestra, costata 1,2 milioni di euro con fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali, già utilizzata dagli studenti dal 2025. È inoltre in corso la procedura di gara per la sistemazione delle aree esterne, finanziata con oltre 400.000 euro derivanti da residui di mutui, con aggiudicazione prevista entro settembre.

Per l’istituto “Copernico” è previsto un intervento da 300.000 euro finanziato con risorse del Pnrr, destinato all’adeguamento parziale dell’impianto antincendio e all’installazione di un nuovo gruppo di pompaggio con relativo serbatoio. La consegna dei lavori è fissata per la prossima settimana, mentre la conclusione è prevista entro il 31 dicembre.

All’istituto “Fermi” sono stati assegnati 3.966.607,15 euro di fondi regionali. Il 7 luglio è stato affidato all’architetto Gaetano Milone l’incarico per la progettazione esecutiva, con l’obiettivo di avviare entro dicembre l’appalto dei lavori relativi all’adeguamento degli impianti e alla sicurezza della struttura.

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