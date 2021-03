Economia – Zafarana, (M5S): “Questa Finanziaria ignora le imprese messe in ginocchio dal Covid”

“Questa finanziaria non dà risposte ai settori colpiti dalla crisi economica Covid, non dà risposte per gli esercenti, alle imprese alle partite IVA. Questa finanziaria non sia un mero esercizio autoreferenziale per gli interessi dei partiti, ma dia risposte concrete ai cittadini e alle imprese”.

A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Valentina Zafarana che con emendamento alla finanziaria regionale in questi giorni in discussione a Palazzo dei Normanni, chiedeva al governo regionale di predisporre aiuti economici alle imprese che hanno avuto calo di fatturato a causa delle chiusure e delle zone rosse. “II nostro gruppo parlamentare – spiega Zafarana – da mesi cerca di ricordare al governo Musumeci in quali condizioni versano le imprese siciliane.

Oltre alla manifestazione di queste ore davanti a Palazzo dei Normanni, ci sono migliaia di famiglie e aziende letteralmente sul lastrico che non hanno nemmeno la forza o la voglia di manifestare. Per questa ragione avevamo presentato un emendamento con tanto di copertura economica che poteva servire a suggerire al governo regionale come aiutare le aziende che hanno subito perdite. Invece il nostro atto parlamentare è stato derubricato dalla presidenza dell’Ars a semplice ordine del giorno da trattare in futuro che tradotto equivale a non dare importanza alle esigenze di imprese e cittadini. Non possiamo ritenerci soddisfatti finché la politica regionale non si sarà fatta carico di queste pressanti esigenze” – conclude Zafarana.