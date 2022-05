Ecco la lista “Noi che amiamo Piraino – Diego Cusmano sindaco”

Presentata ufficialmente la lista “Noi che amiamo Piraino” che sostiene la candidatura a Sindaco di Diego Cusmano per le elezioni amministrative del 12 giugno. Ecco i 12 candidati al Consiglio Comunale:

Angela Catrini – Assessore Designato

Nadia Condipodero

Giuseppe Maniaci

Fabio Marino – Assessore Designato

Giuseppina Marino detta Giusi

Sarina Messina

Ferdinando Ricciardi

Fabiana Scaffidi Lallaro

Salvatore Serraino Middio detto Sammy

Giuseppe Spanò Bascio detto Pippo

Carolina Truglio

Federico Venuto

Oltre ad Angela Catrini e Fabio Marino, candidati al Consiglio Comunale, Diego Cusmano ha designato assessori anche Cono Condipodaro Marchetta e Tonino Scaffidi. “Credo che individuare e presentare subito l’intera giunta sia un segnale di serietà e trasparenza, oltre che di lealtà nei confronti degli elettori – ha commentato il candidato sindaco Diego Cusmano.

Siamo una squadra preparata, entusiasta e determinata – prosegue Cusmano – una squadra che è espressione di tante anime e sensibilità , un gruppo composto da diverse competenze ed esperienze, ma unito dall’amore per Piraino e dalla voglia di spendersi in modo libero e disinteressato per il nostro paese. Siamo consapevoli che Piraino ha la necessità di avviare un percorso nuovo basato sulla progettualità e sui contenuti e noi siamo pronti ad assumerci questa responsabilità sulla scorta di un progetto serio e condiviso. Partiamo dalla gestione dell’ordinario e dai servizi rivolti alle categorie più deboli, ma puntiamo anche alla realizzazione di quelle opere che potranno dare a Piraino la desiderata svolta economica”.

Diego Cusmano presenterà pubblicamente la lista dei candidati al Consiglio Comunale, la squadra assessoriale e il programma amministrativo nel corso di una iniziativa che si svolgerà sabato prossimo, 21 maggio, alle ore 18 presso la Guardiola di Piraino.

Sabato 21 maggio la presentazione pubblica.