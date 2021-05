È morto Franco Battiato – Musumeci: «Continuerà per sempre a rappresentare la Sicilia»

¬ęBattiato √® stato poeta e cantore della Sicilia, Maestro geniale e poliedrico, uomo fuori dagli schemi. Indissolubilmente legato alla sua Ionia e all‚ÄôEtna, continuer√† per sempre a rappresentare la nostra Isola, con musica e poesia che hanno segnato la vita di tutti noi. “… si che cambier√†, vedrai che cambier√†…”. Addio Franco¬Ľ.¬† Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.¬†¬†

Il cantautore si √® spento oggi nella sua residenza di Milo, era malato da tempo. Dopo la frattura al femore e al bacino era riapparso sui social ma non pi√Ļ in pubblico. Era nato a Jonia il 23 marzo del 1945, aveva 76 anni. La conferma √® stata data dalla famiglia che fa sapere che le esequie si terranno in forma strettamente privata e ringrazia tutti per le innumerevoli testimonianze di affetto ricevute.