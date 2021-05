E-Distribuzione – Innovativo centro satellite inaugurato a Barcellona Pozzo di Gotto

La nuova infrastruttura consentirà di migliorare la resilienza della rete elettrica alle ondate di calore e la qualità del servizio elettrico per cittadini e imprese del territorio.

Proseguono le attività pianificate da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce in Italia la rete di distribuzione elettrica a media e bassa tensione, per innovare e potenziare la rete e gli impianti elettrici presenti in Sicilia.

Nell’ambito di tali programmi di sviluppo e potenziamento l’azienda ha ritenuto opportuno realizzare un nuovo Centro Satellite, altamente innovativo, nel territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel rispetto delle norme anti-Covid, il nuovo impianto è stato inaugurato oggi, alla presenza del Sindaco Giuseppe Calabrò. Per E-Distribuzione erano presenti l’ing. Felice Sallustio, Responsabile Zona Messina, l’ing. Angelo Cefalù, Responsabile Sviluppo Rete Area Lazio – Sicilia, e l’ing. Marco Bucchieri, Responsabile Progettazione e Lavori Area Lazio – Sicilia.

Il Centro Satellite è un importante snodo per la distribuzione dell’energia elettrica: un impianto in Media Tensione che, attraverso linee dedicate a elevata affidabilità , riceve l’energia elettrica da una Cabina Primaria cui è collegato e la distribuisce nel territorio in maniera ottimale.

In particolare, il nuovo Centro Satellite di Barcellona è direttamente collegato alla Cabina Primaria di Corriolo e alimenta, attraverso 12 km di linee elettriche in cavo interrato, la rete di distribuzione dei comuni di Barcellona P.G., Merì, Castroreale e Terme Vigliatore, a cui sono complessivamente collegati circa 5.500 clienti in bassa tensione e 10 clienti in media tensione.

Tantissimi i benefici della tecnologia con la quale è stato realizzato. Tra questi l’utilizzo di apparecchiature Plug&Play, ovvero componentistica elettronica già cablata che consente facili e veloci attività di montaggio e manutenzione, e la blindatura, con isolamento in esafluoruro di zolfo (SF6), che assicura al Centro Satellite una maggiore immunità rispetto ai fattori ambientali esterni (umidità , salinità , inquinamento ambientale, etc.).Le dimensioni estremamente ridotte delle apparecchiature, rispetto alle tecnologie tradizionali, consentono, inoltre, l’inserimento, all’interno dello stesso Centro Satellite, di un trasformatore MT/BT per alimentare anche la circostante rete in bassa tensione.

Le tecnologie di ultima generazione installate, l’utilizzo della rete dati in fibra ottica e di nuove logiche di comunicazione permetteranno ai tecnici dell’azienda, per alcune tipologie di disservizi, di poter intervenire tempestivamente da remoto, riducendo notevolmente i tempi di ripristino e garantendo a cittadini e imprese del territorio un sensibile miglioramento della qualità del servizio elettrico.

Infine, le caratteristiche e gli spazi dell’immobile in cui è stato ubicato tale Centro Satellite consentiranno di poter utilizzare tale sito anche per ospitare visite guidate di scolaresche interessate a meglio conoscere come un bene primario, qual è ormai l’energia elettrica, viene trasportato e capillarmente distribuito nel territorio.

La realizzazione del nuovo Centro Satellite ha comportato circa 15 mesi di lavori e un investimento, per E-Distribuzione, di circa 550.000 euro.

“L’innovazione tecnologica – ha commentato Felice Sallustio, Responsabile E-Distribuzione, Zona Messina – è fondamentale per realizzare impianti sempre più all’avanguardia e sostenibili: tali interventi, infatti, consentono di migliorare il grado di resilienza degli impianti alle ondate di calore e di poter, quindi, migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio elettrico, il tutto con una attenzione al territorio in quanto le nostre infrastrutture elettriche, nate per garantire il servizio elettrico a cittadini e imprese, diventano anche spazi culturali, coniugando i valori di sostenibilità e innovazione che caratterizzano il nostro impegno quotidiano”.