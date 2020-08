D’Uva: “420 mila euro al Comune di Messina per realizzare interventi di riqualificazione del territorio e sviluppo sostenibile”

“Si tratta di un potenziamento della norma Fraccaro, inserito nel decreto Agosto, che prevede l’aumento di 500 milioni dei fondi già stanziati per il 2021. Con questi soldi, il Comune di Messina potrà fare più investimenti per rimettere in moto l’economia e indirizzare il territorio verso la sostenibilità ambientale. Riapriranno cantieri, si faranno interventi di messa in sicurezza delle scuole, si realizzeranno progetti di mobilità sostenibile e di efficientamento energetico.

Sono questi gli investimenti che giungono da Roma con l’obiettivo di inaugurare una nuova stagione di crescita, guardando sempre al futuro”.

Così il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle.