Duplice omicidio a Riposto: Killer si suicida dopo aver ucciso due donne

La citt√† di Riposto, nel catanese, √® stata scossa da un drammatico episodio di violenza che ha visto come protagoniste due donne, Carmelina Marino e Santa Castorina, uccise a colpi di pistola. La prima vittima √® stata trovata morta intorno alle 9 sul lungomare Pantano, dentro un’auto; la seconda, gravemente ferita in strada, in via Roma, √® stata poi trovata circa un’ora e mezza dopo e successivamente √® deceduta.

Secondo quanto riferito, l’assassino avrebbe avuto una relazione con una delle due donne, e forse anche con l’altra, come stanno cercando di verificare gli investigatori. Il movente dell’omicidio √® ancora sconosciuto, ma gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica degli eventi.

Il killer, che si sarebbe tolto la vita con la stessa arma utilizzata per uccidere le due vittime, è stato trovato dai carabinieri davanti alla caserma. La conferma è giunta dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro.