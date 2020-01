Due turisti cinesi in un hotel di Roma sono stati accertati portatori del virus

“Come avevamo facilmente anticipato, era ed √® necessario procedere alla sanificazione degli ambienti chiusi e delle condotte aeraluiche degli alberghi. Due turisti cinesi ieri che alloggiavano in un hotel di Roma sono stati accertati portatori del virus. Naturalmente non √® il momento di fare allarmismo ingiustificato, tuttavia neppure di restare con la mani in mano e, detto senza ombra di polemica o di speculazione politica, la sensazione √® che il governo si sia mosso con un certo ritardo.

Da medico e politico invoco, dunque, un provvedimento di urgenza che imponga ai comuni e agli enti competenti la sanificazione urgente di luoghi come hotel, saune, trasporti pubblici e che, in caso di ulteriori contagi, si ponga divieto a manifestazioni di massa. Ritengo anche utile la sanificazione di luoghi confinati come cinema, teatri e persino chiese nelle quali durante le messe sarebbe opportuno evitare lo scambio della pace”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.