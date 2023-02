Due quindicenni arrestati a Barcellona per violenza sessuale su una dodicenne

Il degrado sociale di una piccola frazione di Barcellona ha assistito alla consumazione di un atto di violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 12 anni, costretta a seguire due adolescenti per poi subire violenze a sfondo sessuale. I due adolescenti, entrambi quindicenni, sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Barcellona su ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Messina, Rosa Calabrò.

La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata applicata ai due quindicenni, accusati non solo di violenza sessuale aggravata, ma anche di aver ripreso i diversi tentativi di violenza sessuale attraverso un telefonino e aver diffuso i filmati ad altri amici. La vicenda ha scosso la comunità locale, dove gli adulti non hanno colto cosa stesse accadendo nei meandri della piccola comunità , ma grazie all’intervento delle forze dell’ordine, i due responsabili sono stati arrestati e saranno giudicati per i loro atti riprovevoli.