Due nuovi casi di positività al Covid-19 a Barcellona

Desidero informare la cittadinanza che due nuovi casi di positività al Covid-19 ci sono stati comunicati dall’USCA di Barcellona Pozzo di Gotto.

In questo momento, sul nostro territorio cittadino, i positivi sono 10, tutti in isolamento presso il proprio domicilio. In isolamento ci sono anche altre 32 persone in quanto conviventi o contatti stretti delle persone positive.

Raccomando a tutti l’utilizzo della mascherina e informo che, anche stasera, saranno condotti controlli interforze per garantire il rispetto di quanto stabilito dall’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Mi rivolgo soprattutto ai più giovani. Siate responsabili, pensate a quanto è stato difficile rimanere chiusi in casa per intere settimane nella scorsa primavera. E’ quello che dobbiamo evitare per il futuro. Ma, per farlo, serve appunto il rispetto delle regole.

Pensate anche ai vostri cari e a quello che la diffusione del virus potrebbe loro comportare. Per questo faccio appello al vostro senso civico e a quello di tutta la gente di Barcellona Pozzo di Gotto. Solo rispettando le regole potremo sconfiggere questo nemico che ha già condizionato e vuole ancora condizionare le nostre vite.

Il sindaco – Pinuccio Calabrò