Due casi di positività al Coronavirus a Gioiosa Marea

A seguito dei tamponi effettuati dall’Asp di Patti due persone sono risultate positive al Coronavirus. Erano rientrate in Sicilia dopo lo scorso 14 marzo 2020 e posti in quarantena obbligatoria.

Il sindaco Ignazio Spanò assicura che in questi ultimi 14 giorni non avrebbero avuto contatti con l’esterno.

Dalle affermazioni del medico di famiglia ad oggi non presentano alcuna sintomatologia tuttavia dovranno rimanere in quarantena fino all’effettuazione dei nuovi tamponi. Altre persone, già in isolamento, sono state sottoposte a tamponi ed altre lo saranno nei prossimi giorni.

Il primo cittadino ha attivato insieme alla Protezione Civile il Centro Operativo Comunale come previsto dalla normativa e rinnova l’invito a rimanere a casa, quale “unica arma per poter combattere la diffusione del Coronavirus”.