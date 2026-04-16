Due Case di Comunità nel Messinese a Roccalumera e Sant’Alessio

Sono entrate in funzione le Case di Comunità spoke di Sant’Alessio Siculo e Roccalumera, nuove strutture destinate a rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale nell’area jonica della provincia di Messina. Le inaugurazioni si sono svolte alla presenza dei sindaci Giuseppe Lombardo e Domenico Alberti, della Direzione strategica dell’Asp di Messina, dei deputati regionali Bernadette Grasso, Pino Galluzzo e Calogero Leanza, oltre a rappresentanti istituzionali, delle Forze armate, del mondo ecclesiastico e sanitario.

I due presìdi rientrano nel programma di potenziamento della sanità territoriale promosso a livello regionale e nazionale, con l’obiettivo di avvicinare i servizi ai cittadini, in particolare ai soggetti fragili e ai pazienti affetti da patologie croniche. Le strutture operano in collegamento con le Case di Comunità hub e con la rete sociosanitaria locale, offrendo un punto di accesso continuativo ai servizi di base.

Il modello organizzativo prevede un approccio multidisciplinare con il coinvolgimento coordinato di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e specialisti. Tra le attività garantite figurano assistenza infermieristica territoriale, supporto nella gestione delle cronicità, servizi di prevenzione e promozione della salute, percorsi di presa in carico e orientamento dell’utenza, nonché collegamenti con medici di medicina generale, pediatri e servizi sociali comunali.

La Direzione strategica dell’Asp, composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta, ha dichiarato: “Con queste due sono già 13 le case di comunità attive. Entro fine maggio ne saranno inaugurate altre 7. L’obiettivo è realizzare una rete capillare in grado di garantire servizi accessibili e continuità assistenziale”.

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