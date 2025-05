“Duca degli Abruzzi”, al Politecnico conferenza su crescita e legalità

Al Politecnico del Mare “Duca degli Abruzzi” di Catania, si è svolto un convegno di studio incentrato sul rapporto tra scuola e enti locali, con l’obiettivo di promuovere i valori della legalità, del senso civico e dell’impegno nelle istituzioni da parte delle nuove generazioni.

L’evento è stato organizzato dall’ASAEL (Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali) ed ha visto la partecipazione di istituzioni civili, politiche e sociali, nonché delle forze dell’ordine e degli studenti. Un ampio pubblico ha seguito il dibattito, sottolineando l’importanza di instillare nei giovani i valori fondamentali per il loro sviluppo culturale.

Ad aprire i lavori è stata Brigida Morsellino, dirigente del “Duca degli Abruzzi” e Direttore dell’I.T.S. Academy di Catania, che ha ribadito l’importanza di trasmettere valori come crescita, legalità e senso civico ai giovani, sottolineando che un ragazzo formato secondo questi principi diventerà in futuro una risorsa per la società.

Il convegno è stato moderato dal presidente dell’ASAEL, Matteo Cocchiara, e ha visto gli interventi di diverse personalità, tra cui il dottor Vito Failla, il Luogotenente Lucio Cavallaro, il dottor Fabrizio Busacca, il Maggiore Angelo Pio Mitrione, Fabia Mustica dell’Associazione Nazionale Antimafia “Alfredo Agosta” e il docente Raffaele Zarbo. In collegamento anche l’On. Valentina Chinnici, componente della V Commissione Cultura e Formazione all’ARS.

Un momento significativo è stato dedicato al progetto “Ciak…un processo simulato per evitare un processo vero”, a cura dell’Associazione Ciak, formazione e Legalità, che ha coinvolto attivamente gli studenti in attività didattiche sulla legalità. Al termine della conferenza, sono stati consegnati i Crest del Politecnico del Mare agli ospiti presenti.

👁 Articolo letto 267 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.