Drone HelpME assegnato alla Protezione Civile di Messina

Il drone acquistato grazie alla campagna di crowdfunding HelpME è entrato ufficialmente nella dotazione del Gruppo comunale di Protezione Civile di Messina. L’iniziativa, promossa da un gruppo di giovani messinesi residenti e fuorisede, ha consentito di raccogliere i fondi necessari attraverso il contributo di oltre 600 donatori, rendendo possibile l’acquisto di uno strumento tecnologico avanzato destinato alle attività di emergenza sul territorio.

Il dispositivo era stato consegnato al Comune di Messina nel 2023, in concomitanza con i gravi incendi che hanno interessato l’area cittadina, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha completato l’iter formale di assegnazione, affidando il drone alla coordinatrice del Gruppo comunale di Protezione Civile, Sabrina Palumbo. Alla consegna hanno preso parte anche gli operatori di droni del Comune di Messina, Antonino Midili e Salvatore Giulintano, che ne cureranno l’impiego diretto nelle attività operative.

Il nuovo mezzo andrà a integrare le attrezzature già in dotazione al gruppo di volontariato comunale e sarà utilizzato per diverse tipologie di intervento. Tra le principali funzioni previste rientrano il monitoraggio del territorio, l’individuazione precoce di incendi, le operazioni di ricerca di persone scomparse e il supporto alle attività di gestione delle emergenze, con l’obiettivo di migliorare tempestività ed efficacia degli interventi.

“Ringraziamo ancora una volta i promotori della campagna HelpME e tutti i donatori”, ha dichiarato l’assessore Massimiliano Minutoli. “Grazie a loro, il Gruppo comunale di Protezione Civile dispone oggi di uno strumento avanzato, che potrà essere utilizzato quotidianamente nelle operazioni di prevenzione, monitoraggio e intervento, rafforzando ulteriormente la tutela dell’incolumità pubblica”.

👁 Articolo letto 299 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.