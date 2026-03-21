Drone da Sigonella, Barbagallo Pd Sicilia: “Italia non in guerra, Sicilia sì”

Il segretario regionale del Partito Democratico Sicilia, Anthony Barbagallo, è intervenuto a Messina in occasione della manifestazione conclusiva della campagna referendaria per il “no”, soffermandosi sul ruolo della base militare di Sigonella nel contesto internazionale. Secondo quanto dichiarato, “l’Italia non è in guerra contro l’Iran, la Sicilia sì”, sostenendo che il territorio regionale sarebbe coinvolto indirettamente nelle operazioni militari statunitensi.

Barbagallo ha richiamato alcune attività recenti della US Navy, che nei giorni scorsi ha diffuso sui social immagini relative ad esercitazioni condotte tra l’area dell’Etna e diverse zone dell’isola, con l’impiego di elicotteri militari. A ciò ha aggiunto il riferimento all’utilizzo di un drone decollato dalla base di Sigonella, impiegato per ricognizioni sull’isola iraniana di Kharg, in vista di un possibile intervento militare da parte degli Stati Uniti.

Secondo l’esponente politico, tali elementi configurerebbero la Sicilia come una piattaforma logistica delle operazioni belliche, con implicazioni rilevanti per il territorio. “Questo fa della Sicilia una base logistica a tutti gli effetti delle operazioni belliche con tutte le conseguenze del caso”, ha affermato.

Nel corso dell’intervento, Barbagallo ha inoltre sollecitato una presa di posizione da parte del governo italiano. “Ma la Meloni dov’è? Di fronte alle azioni degli Usa e di Israele non vede, non sente e non parla. Si rende così complice di azioni gravissime”, ha dichiarato, annunciando la richiesta di un passaggio parlamentare per chiarire la posizione dell’esecutivo rispetto alle attività statunitensi a Sigonella.

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