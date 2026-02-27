Droga e armi nel quartiere Giostra a Messina: arrestato 34enne

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Messina con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri, con il supporto del Nucleo Cinofili, nel quartiere Giostra. I militari hanno fermato il soggetto mentre si allontanava dalla propria abitazione; l’atteggiamento agitato manifestato durante il controllo ha indotto a procedere con una perquisizione personale.

Nel corso dell’ispezione sono stati rinvenuti 900 grammi di marijuana, suddivisi in nove panetti, e 230 grammi di cocaina. L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto.

Le verifiche sono state successivamente estese alle pertinenze condominiali dello stesso complesso di edilizia popolare. All’interno delle aree comuni sono stati sequestrati ulteriori 4,5 chilogrammi circa di marijuana, 800 grammi di cocaina e 120 grammi di crack, oltre ad alcuni bilancini di precisione ritenuti funzionali al confezionamento della droga.

Nel medesimo contesto sono stati trovati anche due fucili a canne mozze risultati di provenienza furtiva, due pistole a salve – una delle quali modificata – dieci cartucce e circa 1.300 euro in contanti, somma ritenuta presumibile provento di attività illecite.

Al termine delle operazioni, il 34enne è stato trasferito nella casa circondariale di Messina Gazzi, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le sostanze stupefacenti e le armi saranno sottoposte ad accertamenti tecnici da parte dei Carabinieri del Ris di Messina per determinarne l’origine.

