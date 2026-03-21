Droga e armi a Palermo, arrestati due corrieri con 20 chili di Hashish

Un’operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo ha portato all’arresto di due presunti corrieri della droga e al sequestro di sostanze stupefacenti e armi nel quartiere Oreto–Villagrazia. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto al traffico illecito di stupefacenti.

Nel corso di un controllo eseguito tra via dell’Orsa Minore e via Villagrazia, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, con il supporto del Nucleo Radiomobile e delle unità cinofile, hanno fermato un’autovettura di grossa cilindrata. Il comportamento dei due occupanti, padre e figlio originari della Calabria ma residenti nel Nord Italia, ha indotto a un’ispezione approfondita del mezzo.

All’interno della carrozzeria, modificata artigianalmente per creare un vano nascosto, è stata individuata una “cassaforte mobile” contenente 200 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 20 chilogrammi. Secondo le stime, la sostanza avrebbe potuto generare proventi fino a 500 mila euro nel mercato al dettaglio. Sequestrati anche 3.215 euro in contanti e un coltello a serramanico con tracce di stupefacente. I due sono stati arrestati per traffico e detenzione illecita di droga e condotti presso la casa circondariale “Pagliarelli”.

In un secondo intervento, effettuato nell’ex plesso scolastico “Libero Grassi”, i Carabinieri hanno rinvenuto un deposito illegale contenente 6 panetti e 42 dosi di hashish, una pistola calibro 9×21 con matricola abrasa, parti di armi e 13 munizioni di diverso calibro. Il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti. La droga sarà sottoposta ad analisi, mentre sull’arma verranno eseguiti accertamenti balistici.

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