Droga a domicilio, 700 grammi di droga nello zaino, arrestato 26enne

Un giovane di 26 anni, originario di Catania e privo di precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato in possesso di circa 700 grammi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, custodite all’interno di uno zaino. L’uomo è stato fermato mentre si trovava in auto insieme alla fidanzata e, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, si sarebbe apprestato a effettuare consegne a domicilio della droga.

Il controllo è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina”, che hanno intercettato il veicolo in via Pietro Novelli per un accertamento di routine. Durante le verifiche, il comportamento agitato del conducente ha indotto i poliziotti a procedere con la perquisizione dell’auto.

Nel corso dell’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto uno zaino collocato sotto il sedile del conducente. Al suo interno sono stati trovati numerosi involucri e contenitori contenenti cocaina, marijuana, hashish e wax, sostanze che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbero state destinate allo spaccio con consegne programmate.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato l’esistenza di un sistema organizzato di prenotazione e distribuzione della droga. I clienti avrebbero inoltrato richieste tramite messaggi telefonici, ricevendo successivamente la sostanza nel luogo e nell’orario concordati.

Al momento del controllo, nella disponibilità del giovane sono state sequestrate 54 bustine di marijuana, 23 dosi di cocaina, 9 involucri di hashish e 4 contenitori di wax, oltre a 200 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Il ventiseienne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Informato il pubblico ministero di turno presso il Tribunale di Catania, l’indagato è stato inizialmente condotto in carcere; in sede di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

