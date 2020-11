Nuovo DPCM, quali potrebbero essere le nuove misure

Limitazioni a livello nazionale e misure ancor più stringenti a livello regionale nelle zone in cui il Covid colpisce duramente. Un’Italia a più velocità questo ci attende, dove le attività dei cittadini saranno limitate in base all’indice di contagiosità e agli altri 20 parametri codificati dall’istituto superiore di sanità . In arrivo il coprifuoco nazionale notturno con divieto di uscire di casa intorno alle ore 21 e la didattica a distanza esclusiva per gli studenti delle superiori, la capienza dei trasporti locali scenderà al 50%.

Poi le chiusure già decise, i centri commerciali nel weekend, scommesse e sale giochi, mostre e musei. Chi invece vive nelle regioni in cui la situazione è più critica è destinato a ritrovarsi in zona rossa, istituita con ordinanza del Ministero della Salute.

Sulla base degli ultimi dati Piemonte e Lombardia dovrebbero rientrare in quest’area, non è escluso però che il report in arrivo nelle prossime ore, sancisca il peggioramento della situazione in Calabria e Puglia, già in bilico.

Nelle zone rosse sarà lockdown, vietato uscire di casa, spostarsi, tornerà l’autocertificazione, i negozi tranne quelli essenziali saranno chiusi. Serrata anche per ristoranti e bar. La differenza con lo scorso Marzo, è che rimarranno aperte le attività produttive, le scuole per gli alunni più piccoli che continueranno le lezioni presenza.

La didattica a distanza potrebbe essere estesa alla terza media. Nelle regioni in zona arancione invece dove i contagi corrono meno velocemente, i provvedimenti saranno mitigati, negozi ad esempio potrebbero restare aperti. Infine la libertà di spostamento tra Regioni potrebbe essere vietata su tutto il territorio nazionale o soltanto per le regioni in zona rossa ma questo è tema di trattative ancora in corso.