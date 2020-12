Il nuovo DPCM “sotto l’albero” presentato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Qui di seguito la sintesi delle misure del nuovo DPCM del 3 dicembre 2020, maggiori dettagli sono presenti nel video  della conferenza stampa.

SPOSTAMENTI

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra regioni e da/per le province autonome di Trento e Bolzano, anche per raggiungere le seconde case.

Il 25, 26 dicembre e l’1 gennaio saranno vietati gli spostamenti tra comuni.

SPOSTAMENTI VIETATI

Divieto di spostarsi in tutta Italia dalla ore 22 alle ore 5, il 31 dicembre divieto di spostarsi dalle ore  22 alle ore 7.

SPOSTAMENTI CONSENTITI

E’ consentito spostarsi per motivi di lavoro, necessità o salute, anche in ore notturne, è consentito spostarsi per rientrare nel comune in cui si ha la residenza, per rientrare nell’abitazione in cui si ha il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità.

RIENTRI DALL’ESTERO

Gli italiani che andranno all’estero per turismo tra il 21 dicembre ed il 16 gennaio, al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo.

SCUOLA

Dal 7 gennaio ricomincia la didattica in presenza nelle scuole superiori. In ogni scuola, nella prima fase, rientrerà il 75% degli studenti.

BAR E RISTORANTI IN AREA GIALLA

Bar, ristoranti, pizzerie etc. saranno aperti con consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18 tutti i giorni. Ogni tavolo può ospitare al massimo 4 persone, se non sono tutte conviventi. Dopo le 18 è vietato consumare cibi e bevande nei locai o per strada.

BAR E RISTORANTI IN AREA ARANCIONE E ROSSA

Nelle aree arancioni e rosse, bar, ristoranti etc. restano aperti dalle ore 5 alle ore 22 solo per l’asporto. La consegna a domicilio è sempre consentita.

HOTEL

Gli alberghi rimarranno aperti in tutta Italia, ma la vigilia di Capodanno (il 31 sera) non sarà possibile organizzare veglioni e cene.

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI

In tutta Italia, dal 4 dicembre al 6 gennaio, i negozi restano aperti fino alle ore 21. Dal 4 dicembre al 15 gennaio nei giorni festivi e prefestivi, nei centri commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, tabacchi, edicole e vivai.

PIANO ITALIA CASHLESS

Fino al 31 dicembre per chi paga con Carte o App rimborso del 10% fino a 150 euro.

