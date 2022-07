Doppio incarico per Magistro che firma due contratti all’Ars

Alessandro Magistro attualmente ricopre il ruolo di consulente parlamentare presso la camera e il senato della Repubblica , oggi ha  firmato un nuovo incarico presso  il parlamento siciliano.

Il ruolo affidatogli sarà quello della comunicazione istituzionale , l’Ars è in pieno fermento per via delle campagna elettorale per le regionali siciliane, Magistro avrà quindi un doppio incarico istituzionale, dividendosi  tra le città di  Roma e di Palermo, entrambe città importante per la politica nazionale .Â

Si arricchisce anche il curriculum dello stesso Magistro, avendo ricoperto già il ruolo di Sindaco dei giovani, Presidente della consulta dei nebrodi, presidente dell’assemblea delle consulta regionale siciliana, fondatore di 3 movimenti giovanili messinesi, primo firmatario proponete del DDL consulta regionale siciliana (diventata legge nel 2019) e da poco fondatore  di Open che si occupa di formazione politica.Â

“Questi nuovi  incarichi mi porteranno a un impegno doppio tra due grandi case delle istituzioni del nostro paese, ringrazio anche coloro che hanno chiesto la mia collaborazione diretta, ne sono onorato, la mia terra resta sempre la mia casa” commenta Alessandro Magistro.