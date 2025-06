Dopo tre anni, stabilizzazione per operatori sanitari in IRCCS Neurolesi

Dopo quasi tre anni di attesa si avvicina la stabilizzazione per 25 Operatori Socio Sanitari dell’IRCCS Neurolesi, figure che durante la pandemia da COVID-19 avevano maturato i requisiti previsti dalla legge 234/21 per il passaggio a un contratto a tempo indeterminato. Alla data del 28 febbraio 2023, però, la mancata proroga dei loro contratti aveva lasciato incerta la loro posizione lavorativa.

L’intervento della CISL FP è stato determinante nel sostenere questi operatori, con azioni sindacali mirate a garantire il loro reinserimento professionale. Il percorso che si è delineato, come comunicato dai rappresentanti sindacali, porterà alla definitiva stabilizzazione entro il 16 giugno 2025.

La notizia è stata resa nota dal Segretario Generale CISL FP Giovanna Bicchieri e dal Segretario Aziendale Grazia Pulejo, che hanno espresso soddisfazione per l’esito positivo della vicenda. “Siamo felici di aver seguito questa battaglia che consentirà a circa 25 famiglie di recuperare stabilità economica e sicurezza lavorativa”, hanno dichiarato.

Le due rappresentanti hanno inoltre evidenziato il ruolo della direzione generale dell’IRCCS e l’aumento del tetto di spesa da parte dell’assessorato regionale alla salute, fattori che hanno reso possibile un risultato definito “quasi irraggiungibile”. Bicchieri e Pulejo hanno sottolineato come non sia mai stata presa in considerazione l’ipotesi di rinunciare a questo obiettivo, considerato cruciale per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie.

Il raggiungimento della stabilizzazione rappresenterà la fine dello stato di agitazione proclamato un mese fa dalla CISL FP, azione intrapresa proprio per spingere verso la soluzione definitiva del problema.

👁 Articolo letto 192 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.