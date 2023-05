Donna vittima di un grave incidente stradale a Gravina di Catania

Grave incidente stradale a Gravina di Catania, una donna perde la vita.

Una tragica fatalità ha colpito Gravina di Catania quando una donna è rimasta vittima di un incidente stradale. Secondo le prime informazioni fornite dai Carabinieri, che sono intervenuti sul luogo dell’incidente, insieme ai Vigili del Fuoco ed il personale del 118, sembra che la donna abbia perso il controllo del veicolo a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

Il tragico evento si è verificato quando la sua auto si è schiantata violentemente contro un palo dell’illuminazione lungo la strada. L’impatto ha causato il ribaltamento del veicolo, lasciando la donna intrappolata all’interno. Nonostante i soccorsi tempestivi, purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvarla. Al momento, le generalità della vittima non sono state ancora rese note.

L’incidente è avvenuto precisamente in via del Carabiniere, ed è attualmente oggetto di indagini da parte delle Autorità competenti. Le Forze dell’Ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.

© Riproduzione riservata.