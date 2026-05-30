Donna operata d’urgenza dopo una violenta lite, arrestato il marito

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato nella notte a Misterbianco, dove una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita all’interno della propria abitazione al termine di una lite con il marito. L’uomo, un 53enne residente nel comune etneo, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

L’intervento dei soccorsi è stato richiesto intorno all’una di notte da una delle figlie della coppia, che ha contattato il numero unico di emergenza 112 segnalando la presenza della madre a terra, priva di sensi e con una seria lesione al capo. Durante le fasi concitate della richiesta di aiuto, l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri è rimasto in linea con la giovane per fornirle supporto e monitorare la situazione fino all’arrivo delle pattuglie.

Sul posto sono giunti i militari della Tenenza Carabinieri di Misterbianco e del Nucleo Radiomobile di Catania, che hanno individuato e bloccato il presunto aggressore. Parallelamente, il personale del 118 ha prestato le prime cure alla donna, disponendone il trasferimento in codice rosso all’Ospedale Garibaldi Centro di Catania.

La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico urgente. Secondo le prime risultanze investigative, avrebbe riportato gravissime ferite alla testa e si trova ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate particolarmente critiche dai medici.

Per i rilievi tecnici all’interno dell’abitazione è intervenuta la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Catania. Informato dei fatti, il Pubblico Ministero di turno ha disposto l’arresto del 53enne, successivamente trasferito in carcere. Gli accertamenti proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e le circostanze che hanno preceduto l’aggressione.

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