Donna catanese muore in un tragico incidente stradale sulla A4 durante il ritorno dal compleanno

Nella notte tra venerd√¨ 17 e sabato 18 febbraio, un grave incidente si √® verificato sulla A4 in direzione Torino, nei pressi della barriera di Milano Ghisolfa. Laura Amato (nella foto), una donna di 54 anni appena compiuti, e la sua amica Claudia Turconi, di 59 anni, sono morte nell’incidente. Le due donne stavano tornando dalla festa di compleanno di Laura quando sono state coinvolte nell’incidente.

Laura Amato era una operatrice socio sanitaria presso la clinica Macedonio Melloni, del Fatebenefratelli-Sacco, ed era molto amata dai suoi amici e colleghi per la sua grande passione e altruismo nei confronti delle persone anziane. I social media sono stati riempiti di messaggi di cordoglio per la perdita della donna catanese.

L’incidente √® stato causato da una Lancia Musa guidata da un uomo marocchino di 39 anni che ha urtato ad alta velocit√† la Lancia Y delle due donne che si trovavano ferme al casello in attesa di pagare il pedaggio autostradale. Il conducente dell’altra auto √® stato ferito, ma non √® in pericolo di vita. √ą attualmente ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. Sul sedile della sua auto √® stato ritrovato un braccialetto relativo a un recente ricovero in una clinica psichiatrica.

La morte di Laura Amato e Claudia Turconi √® stata una tragedia terribile per le loro famiglie e amici, e ha scosso la comunit√† di Catania e del nord Italia. Speriamo che le autorit√† siano in grado di fare luce sull’incidente e assicurare che i responsabili vengano puniti per le loro azioni. La loro morte √® un duro colpo per tutti coloro che le conoscevano e le amavano.

