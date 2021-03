Donazione a favore dell’AIRC – I figli: “Operare per il bene altrui era nella sua indole”

“Carissimi genitori e carissimi ragazzi,

Desideriamo ringraziarvi profondamente per la donazione da voi effettuata a favore dell’AIRC, un gesto immenso e di grande valore, un atto di cuore che nostro padre avrebbe sicuramente apprezzato e appoggiato, perchè operare per il bene altrui era nella sua indole.

Attraverso questo gesto, insieme aiuteremo la ricerca ad andare avanti nello studio e nella cura delle malattie tumorali, nella speranza che in futuro molte più persone abbiano la possibilità di guarire.

Grazie.

I figli Nina e Giuseppe”.

Con queste sentite e sincere parole, Nina e Giuseppe, figli del compianto sindaco di Gioiosa Marea Ignazio Spanò, venuto a mancare il 23 novembre scorso in seguito ad una grave malattia, hanno ringraziato genitori e alunni dell’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea per la donazione in memoria effettuata a favore dell’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Il gesto della donazione è stato per l’Istituto Comprensivo un modo per mantenere vivo il ricordo di una persona cara e testimoniare la loro partecipazione e affetto con una donazione a sostegno della ricerca sul cancro.