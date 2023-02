Domenica di sole in tutta la Regione, ma con qualche nube sulla fascia tirrenica

Il tempo di domenica sarà caratterizzato da un campo di alte pressioni che garantirà stabilità e sole su tutta la Regione. In particolare, sul litorale tirrenico e sull’Appennino ci saranno cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, con la presenza di qualche addensamento serale. Anche sul litorale ionico, il litorale meridionale e le zone interne il tempo sarà stabile e soleggiato per l’intera giornata, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi.

I venti saranno deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali e lo zero termico si attesterà intorno ai 3.250 metri. Il mare sarà poco mosso o quasi calmo nel Basso Tirreno e nel Canale, mentre il Mare di Sicilia sarà poco mosso o mosso.

La fase all’insegna dell’anticiclone che caratterizzerà la giornata di domenica metterà l’inverno in stand-by, con ampi spazi soleggiati e temperature in rialzo per le nostre regioni. Tuttavia, ci saranno alcune nubi alte e stratiformi e addensamenti medio bassi sui settori tirrenici.

Durante la prossima settimana, l’anticiclone mostrerà segnali di indebolimento, ma per il momento godiamoci questa domenica di sole e tempo stabile.