Domenica 23 ottobre a Gioiosa Marea la terza edizione del “Memorial Federico Amato”

Si terrà domenica 23 ottobre a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, la terza edizione del “Memorial Federico Amato”, un evento di aggregazione sportiva voluto per rivivere insieme grandi emozioni.

La gara, patrocinata dal comune di Gioiosa Marea, è stata organizzata dalla FIDAL – Federazione Italiana Di Atletica Leggera insieme alla Polisportiva Europa di Messina e all’Avis Gioiosa Marea: si tratta di Gara Podistica per iscritti FIDAL, Gara Nazionale su strada 10 km -18^ prova del 27^ Grand Prix Sicilia di Corsa 2022. Circuito Gare Nazionali FIDAL.

Obiettivo dell’iniziativa, voluta con determinazione dai membri dell’AVIS di Gioiosa Marea per conservare il ricordo e condividere la passione per lo sport di Federico Amato, grande amico e sportivo a cui è dedicata la manifestazione, è quello di promuovere un’importante giornata di aggregazione e sport sul territorio.

Le gare inizieranno alle 9 da via Umberto I a Gioiosa Marea; dalle 11:30 in poi presso l’Auditorium Comunale “F. Borà ” si terranno le premiazioni e si potranno degustare gli ottimi prodotti tipici locali.

Inoltre, proprio in occasione della giornata del 23 ottobre, verranno consegnate dalla Fondazione “Federico Amato” due borse di studio da mille euro ciascuna a laureati e laureate in Scienze Motorie, Sport e Salute con residenza a Gioiosa Marea. Per presentare la domanda c’è tempo sino al 20 ottobre. A seguire il link con i dettagli del bando.

Per qualunque informazione sul “Memorial Federico Amato” contattare al 339 745 3502 Roberto Belfiore, referente dell’iniziativa.

“Le persone incredibili non diventano incredibili per caso”.