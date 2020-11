Da domani coprifuoco in tutta Italia dalle 22 alle 5 del mattino

Da domani coprifuoco in tutta Italia dalle 22 alle 5 del mattino. Il Governo chiude 5 regioni Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle D’Aosta e Alto Adige definite zone rosse. A rischio anche la Campania. Il lockdown nelle zone rosse prevede per due settimane divieto di spostamenti tranne quelli per comprovati motivi di lavoro e salute.

Negozi chiusi tranne quelli che vendono beni essenziali

Didattica a distanza per le scuole superiori e mascherina obbligatoria dalle materne alle medieÂ

Attività motoria solo vicino casa e con la mascherina

Parrucchieri, barbieri e centri estetici resteranno aperti

Chiusure differenziate nelle altre regioni a seconda delle fasce di rischio di contagio che saranno assegnate nelle prossime ore

In tutta Italia il trasporto pubblico locale sarà ridotto al 50% della capienza

Stop a concorsi, musei, mostre e crociere

Nei parchi permane il divieto di assembramento e si dovrà rispettare la distanza di almeno un metro.