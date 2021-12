Le festività natalizie a Brolo sono caratterizzate da una serie di attività ideate nel segno della condivisione e della solidarietà .

Ieri sera, infatti, è iniziata la distribuzione del panettone agli anziani di Brolo. Una iniziativa promossa dall’Assessorato ai Servizi Sociali rivolta agli over 70 come segno concreto di vicinanza in un momento storico segnato dalla pandemia e caratterizzato dall’isolamento. I panettoni, in parte, sono stati acquistati con il contributo economico dell’Amministrazione Comunale e in parte sono stati donati da alcuni imprenditori. La consegna a domicilio è svolta dai volontari della Protezione Civile Comunale, dei Rangers e della Croce Rossa ed è iniziata in alcuni quartieri di Brolo accompagnata dal vivo da musiche e canti popolari.

Per l’assessore Tina Fioravanti “Si tratta si tratta solo di un sentito gesto d’affetto e di solidarietà pensato per gli anziani che patiscono più di altri le restrizioni e l’isolamento imposto dall’emergenza pandemica. L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti gli imprenditori che anche quest’anno hanno offerto i panettoni dimostrando generosità e spirito solidale. Inoltre, con le musiche natalizie dal vivo animiamo strade e quartieri e creiamo un po’ di atmosfera che riscalda i cuori”.