Disegno di legge all’Ars per la valorizzazione dei cimiteri monumentali in Sicilia

Il parlamentare regionale Fabio Venezia del Partito Democratico ha presentato un disegno di legge all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) per il riconoscimento e la valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Sicilia. Secondo Venezia, questi luoghi rappresentano un patrimonio storico, artistico e monumentale di particolare pregio, che possono creare nuovi circuiti turistici nell’isola.

In tutto il paese, da alcuni anni, si sta diffondendo il “turismo dei luoghi del silenzio”, grazie alla valorizzazione dei cimiteri monumentali. In Sicilia, questi spazi dell’intimità rappresentano anche luoghi della memoria e dell’identità collettiva che vanno tutelati e valorizzati. La Sicilia è ricca di cimiteri particolarmente significativi, che custodiscono sculture marmoree e bassorilievi bronzei, cappelle neogotiche e mausolei in stile liberty, monumenti funerari e lapidi commemorative di grande valore.

Il disegno di legge, firmato anche dagli altri parlamentari del gruppo Pd all’Ars, ricorda che l’architettura cimiteriale della Sicilia risente delle sperimentazioni di varie correnti artistiche europee della seconda metà dell’Ottocento e dei primi decenni del XX secolo. Lo stile neobarocco, il liberty, il purismo, il razionalismo e lo stile neoclassico sono solo alcune delle correnti che si possono ammirare nei cimiteri siciliani. Tra i cimiteri citati nel disegno di legge troviamo quelli di Caltagirone, Paternò, Caltanissetta, Catania, Cimitero degli inglesi di Messina, Gran Camposanto di Messina, Cimitero acattolico di Siracusa, Sacrario di Pianto Romano di Calatafimi Segesta e Cimitero vecchio di Santo Stefano di Camastra.

Secondo Venezia, ci sono molti altri cimiteri in Sicilia che possono essere valorizzati e rientrare in questo circuito, tra cui quelli che ospitano le tombe di personalità illustri che si sono distinte nei vari ambiti del sapere. Valorizzare questi luoghi significa tutelare la storia dell’isola e al tempo stesso incentivare un’economia legata al turismo. La sinergia tra enti pubblici e soggetti privati può contribuire a sviluppare percorsi multimediali e digitali che permettano ai visitatori di percorrere un “viaggio nella memoria e nella tradizione siciliana” tra ritratti, epigrafi, opere d’arte e monumenti di pregio. La valorizzazione dei cimiteri monumentali potrebbe rappresentare una nuova opportunità per il turismo culturale in Sicilia.

