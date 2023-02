Discoteca di Villafranca Tirrena chiusa dopo accoltellamento e scoperta di abusi di droghe e alcool

La Questura di Messina ha preso una decisione drastica nei confronti dei gestori di una discoteca a Villafranca Tirrena, dove il 29 gennaio un giovane è stato accoltellato. A seguito di un’indagine da parte dei carabinieri, è stata accertata la presenza di marijuana all’interno del locale e di un elevato stato di alterazione alcolica tra molti avventori. Inoltre, è stato constatato che i servizi igienici erano in pessime condizioni.

Inoltre, l’amministratore della società che aveva ottenuto l’autorizzazione di pubblica sicurezza nel 2020, era già stato destinatario di un decreto di cessazione dell’attività nel 2021 per aver tenuto un evento senza la prescritta licenza.

A causa di queste condotte che rappresentano una minaccia per la sicurezza e la salute pubblica, l’autorizzazione per l’esercizio commerciale è stata temporaneamente sospesa. La Questura ha preso una decisione forte per garantire la sicurezza dei frequentatori e della comunità .