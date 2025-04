Disagi sull’A18, Tomarchio denuncia criticità allo svincolo di Acireale

Il deputato regionale di Forza Italia Salvo Tomarchio ha depositato un’interrogazione urgente all’Assemblea Regionale Siciliana per richiamare l’attenzione sulle condizioni critiche del tratto autostradale A18 tra Giarre e Catania, soffermandosi in particolare sullo svincolo di Acireale. L’iniziativa parlamentare è maturata a seguito di confronti con cittadini e amministratori locali, preoccupati per la persistente inefficienza del cantiere attivo in quel segmento autostradale.

Nell’interrogazione, Tomarchio evidenzia “il persistere di disagi e criticità dovuti alla inadeguata segnaletica dei lavori in corso”, sottolineando l’assenza di una corretta indicazione dei restringimenti di carreggiata e la frequente mancanza di personale operativo. Tali carenze contribuiscono a congestionare il traffico, provocando ritardi costanti che colpiscono in particolare i pendolari.

“La situazione – dichiara il deputato – è particolarmente grave nei pressi dell’immissione autostradale da Acireale, dove la mancanza di regolamentazione e adeguata segnaletica crea situazioni di rischio per automobilisti e motociclisti”. Le problematiche emerse si riflettono negativamente sul quotidiano spostamento di lavoratori e studenti, aggravando il disagio nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Tomarchio si rivolge alla Regione Siciliana e, in particolare, all’Assessorato alle Infrastrutture affinché venga sollecitato il Consorzio Autostrade Siciliane a fornire chiarimenti circa i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori. Tra le soluzioni proposte figura la possibilità di trasferire le attività di cantiere in orario notturno e fuori dalle fasce di punta. Inoltre, viene suggerita l’adozione di misure risarcitorie per i danni economici subiti dagli utenti. “È del tutto evidente – conclude Tomarchio – che non si tratta solo di un problema di viabilità, ma di sicurezza e rispetto per chi ogni giorno si sposta per lavoro”.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁