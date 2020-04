Disagi pendolari – Uil e Uil-Fpl Messina scrivono al governatore Musumeci

‚ÄúA causa dell‚Äôestrema esiguit√† del numero delle corse giornaliere delle navi traghetto, la UIL e la UIL FPL stanno dando voce al sempre maggiore disagio e alle crescenti tensioni che¬†vivono¬†i tantissimi operatori¬†sanitari¬†calabresi¬†impegnati nelle strutture ospedaliere¬†della provincia di¬†Messina, nonch√©¬†di¬†tutti i pendolari dello stretto, i quali giornalmente raggiungono¬†la sponda messinese¬†per¬†esclusivi¬†motivi di servizio‚ÄĚ lo hanno dichiarato¬†Ivan Tripodi, Segretario generale UIL Messina,¬†Pippo¬†Calapai, Segretario generale UIL FPL, e¬†Mario Salvatore Macr√¨, Coord.¬†Area medica UIL FPL.

‚ÄúAbbiamo preso atto del garbato comunicato diffuso dalla societ√† Caronte & Tourist nel quale viene manifestata¬†assoluta¬†consapevolezza della problematica e¬†totale¬†disponibilit√† ad aumentare¬†il numero delle corse¬†delle navi traghetto.¬†In tal senso, eravamo e siamo consapevoli che la decisione di autorizzare l‚Äôaumento¬†di almeno una corsa giornaliera¬†da effettuarsi, a nostro avviso,¬†alle ore 12.00 da Villa S.G. per Messina e alle ore 14.00 da Messina per Villa S.G.¬†√® di¬†competenza e¬†responsabilit√†¬†dei Ministri delle Infrastrutture e Trasporti, della Salute e¬†del Presidente della regione Sicilia on. Musumeci‚ÄĚ hanno proseguito i dirigenti sindacali.

‚ÄúSi tratta di una questione di¬†banalissimo¬†buon senso¬†poich√©¬†in corrispondenza¬†con il¬†turno lavorativo¬†delle ore 13.00¬†che¬†coinvolge¬†moltissimi¬†lavoratori della sanit√†¬†(e sicuramente anche¬†tanti altri lavoratori di vari¬†settori), non viene garantita alcuna corsa da Villa¬†S. Giovanni-Messina e viceversa; tale situazione costringe, pertanto, i numerosi lavoratori a¬†partire con¬†la corsa delle ore 8.00,¬†obbligando gli stessi,¬†prima di iniziare il turno lavorativo delle 13.00,¬†a¬†permanere inoperosi per parecchie ore e, per di pi√Ļ, con un elevato rischio di ulteriore diffusione del contagio da COVID-19.¬†In tal senso, nel¬†ribadire l‚Äôimpellente necessit√†¬†della vicenda in questione,¬†reiteriamo la richiesta affinch√®¬†i Ministri delle Infrastrutture e Trasporti, della Salute e¬†il Presidente Musumeci¬†autorizzino¬†celermente¬†l‚Äôaumento delle corse¬†delle navi traghetto¬†da parte¬†della societ√† Caronte & Tourist‚ÄĚ hanno concluso Ivan Tripodi, Segretario generale UIL Messina, Pippo Calapai, segretario generale UIL FPL, e Mario S. Macr√¨, Coord. Area medica UIL FPL.