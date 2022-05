“Diritto alla difesa” – Evento organizzato dal “Rotaract Club Catanie” e patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania

“Diritto alla difesa”. Questo è il nome dell’evento organizzato dal “Rotaract Club Catanie” e patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania. Un convegno giuridico, aperto dai saluti del Presidente Salvatore Paglialunga, a cui sono intervenuti il Presidente della Prima Corte di Assise di Catania, dott. Sebastiano Mignemi, il Consigliere dell’Ordine avv. Lucia Spampinato, l’avv. Salvatore Liotta e la Professoressa Agata Ciavola, docente presso l’Università degli studi di Enna “Kore” e Presidente del CdL in Scienze strategiche e della sicurezza.

I relatori hanno affrontato diverse tematiche tra le quali il profilo delle misure adottate dagli uffici giudiziari durante la pandemia e se sia stato garantito il diritto di difesa, le novità della Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e in merito alle disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. La conferenza, tenutasi presso la sede del Rotary Catania, ha suscita l’interesse della folta platea presente, che è intervenuta ponendo osservazioni e domande ai relatori. Il patrocinio dato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania ha consentito agli avvocati partecipanti il conseguimento dei crediti formativi.