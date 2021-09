Dipendenti della PA in quiescenza nel 2020, Savona (FI): “Non dovranno tornare in servizio” 

Dipendenti della PA in quiescenza nel 2020, Savona (FI): ‚ÄúNon dovranno tornare in servizio‚Ä̬†

‚ÄúDopo l’approvazione in commissione bilancio e in aula all’Ars, anche a Roma la norma che garantisce a quella fetta di personale della pubblica amministrazione regionale in quiescenza nel 2020 di non tornare in servizio, ottiene l’ok definitivo.

Era un emendamento a mia firma, che non essendo stato impugnato dal Consiglio dei Ministri, garantir√† la definitiva cancellazione dai ruoli dei dipendenti in questione, poich√© da un calcolo, la loro reintroduzione sarebbe di breve durata ‚Äď sotto i 70 giorni lavorativi.

Grazie dunque alla copertura di circa 1 milione di euro, tali pensionati potranno restare tali. Sono soddisfatto per il risultato ottenuto, che premia un lavoro che superando tutti gli step previsti, ci permette di raccogliere i frutti sperati‚ÄĚ. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Savona, presidente della Commissione Bilancio all’Ars.