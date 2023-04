Dipendenti del Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi senza stipendio da 4 mesi

Undici dipendenti del Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi, ente pubblico che si occupa di servizi alla cittadinanza, non ricevono lo stipendio da quattro mesi. La situazione non è nuova: a dicembre 2022 i lavoratori avevano dovuto aspettare a lungo prima di ricevere le paghe arretrate, grazie allo stanziamento delle quote a carico della regione Siciliana.

La questione, come sottolineato dal consigliere Filippo Tripoli, membro del Consiglio d’Amministrazione (CDA) presieduto dal dott. Princiotta Cariddi, riguarda la differenza di trattamento tra i dipendenti del consorzio e quelli pubblici a tutti gli effetti di legge. Tripoli ha dichiarato: “La regione e gli uffici preposti non comprendono questa fondamentale differenza, causando disagi non indifferenti ai nostri 11 dipendenti. Già quest’anno sono 4 le mensilità arretrate”.

Per risolvere la questione, il CDA ha richiesto un incontro con l’assessorato all’economia e inviato un sollecito alla ragioneria generale della regione affinché vengano stanziati i fondi necessari per pagare gli stipendi ai lavoratori del consorzio.

Il consigliere Tripoli ha sottolineato l’importanza di far passare i dipendenti del Consorzio Intercomunale Tindari Nebrodi al regime stipendiale dei lavoratori pubblici, come richiesto dall’ente da tempo. L’obiettivo, dunque, è quello di tutelare i lavoratori e garantire loro una maggiore stabilità economica.

