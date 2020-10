Dipasquale: “La nostra isola sempre più in crisi ma Musumeci  non si vede in Parlamento da due mesi”

“La Sicilia attraversa una situazione ogni giorno più allarmante per i contagi da Coronavirus, il mondo della Scuola aspetta risposte che non sono mai arrivate, e il pasticcio del Click day per il Bonus Sicilia ha rappresentato l’ennesimo fallimento di un’amministrazione regionale sempre più inadeguata.

In tutto questo il presidente Musumeci che fa? Non si vede in aula da due mesi, la sua ultima partecipazione ad una seduta parlamentare risale al 5 agosto”. Lo ha detto Nello Dipasquale, parlamentare regionale del PD, intervenendo all’Ars nel corso della seduta d’aula di oggi.

“Un Presidente della Regione – aggiunge Dipasqaule – ha il dovere di dare risposte alle emergenze dei siciliani, e deve farlo dentro e fuori il Parlamento. Musumeci non lo fa, né dentro e neppure fuori dall’Ars”.