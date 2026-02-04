Dimissioni di Basile attese per sabato, parte la fase decisiva

La vicenda delle dimissioni del sindaco di Messina, Federico Basile, si avvia a una prima conclusione. L’annuncio è atteso per sabato mattina e, qualora formalizzato, aprirà il periodo previsto dalla legge prima che l’atto diventi definitivo.

I venti giorni successivi restano una fase di incertezza, anche alla luce di precedenti analoghi che hanno visto ripensamenti dopo la presentazione delle dimissioni.

In ambienti politici cittadini si ragiona già come se lo scioglimento anticipato del consiglio comunale fosse uno scenario concreto. Le date più accreditate per il ritorno alle urne sono il 24 e 25 maggio, con eventuale ballottaggio fissato per il 6 e 7 giugno.

Nel frattempo sono iniziati i lavori per la composizione delle liste e i primi contatti tra aspiranti candidati, mentre circolano sondaggi preliminari. Il clima è quello di una campagna elettorale in fase di avvio.

