Dimissioni Basile, in Consiglio il tema della successione

Il dibattito sulle possibili dimissioni del sindaco metropolitano Federico Basile ha aperto un fronte istituzionale anche all’interno di Palazzo dei Leoni, dove resta irrisolta la questione dell’assenza di un vicesindaco metropolitano. L’argomento è emerso nel corso dell’ultima seduta del Consiglio metropolitano, convocata per altri punti all’ordine del giorno, ma rapidamente orientata sulle ricadute amministrative di un’eventuale vacanza della carica.

A sollevare formalmente il tema è stato il consigliere del Partito democratico Felice Calabrò, che ha chiesto chiarimenti direttamente a Basile e alla segretaria generale Rossana Carrubba. «Nell’ipotesi in cui lei dovesse dimettersi, chi dovrebbe sostituirla?», ha domandato Calabrò, sottolineando come, ad oggi, non risultino nomine di delegati né di un vicesindaco. «È un problema politico e amministrativo – ha aggiunto – e finora non abbiamo visto alcuna indicazione in tal senso».

La normativa di riferimento è l’articolo 14 della legge regionale n. 15 del 2015, che disciplina la successione alla guida delle Città metropolitane. Il testo prevede che, in caso di dimissioni o cessazione del sindaco metropolitano, si proceda entro sessanta giorni all’elezione del nuovo vertice, mentre nel periodo transitorio le funzioni siano esercitate dal vicesindaco metropolitano, figura attualmente non nominata.

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, che ha richiamato il ruolo istituzionale di Basile, soprattutto alla luce delle recenti emergenze legate al ciclone Harry. «Lei oggi rappresenta le comunità colpite – ha affermato – e partecipa ai tavoli istituzionali. In caso di dimissioni, chi assumerebbe questa funzione?».

In risposta, Carrubba ha chiarito che la disciplina regionale è stata oggetto di aggiornamenti e che, in assenza di una nomina diretta, spetterebbe a un commissario individuare il vicesindaco tra i consiglieri metropolitani, salvo diverse determinazioni da parte dello stesso Basile.

👁 Articolo letto 164 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.