Dimentica uno zaino in stazione, la Polfer lo restituisce integro

Un viaggiatore italiano ha riottenuto il proprio zaino, contenente oggetti di valore per circa 50 mila euro, dopo averlo dimenticato nella stazione ferroviaria di Messina. L’intervento della Polizia Ferroviaria ha consentito di recuperare il bagaglio e restituirlo al proprietario con tutto il contenuto integro.

L’uomo, salito a bordo di un treno regionale diretto a Milazzo, si è reso conto poco dopo la partenza di aver lasciato lo zaino nell’area della biglietteria della stazione di Messina. Accortosi della dimenticanza, ha contattato immediatamente gli agenti della Polfer, chiedendo assistenza per rintracciare il bagaglio.

Ricevuta la segnalazione, il personale della Polizia Ferroviaria ha avviato le ricerche all’interno dello scalo ferroviario. Lo zaino è stato individuato su una panchina, nel punto in cui era stato accidentalmente lasciato dal viaggiatore.

Le verifiche successive hanno confermato che all’interno erano custoditi un orologio di lusso, tre bracciali in oro, un computer portatile, un passaporto e altri effetti personali, per un valore complessivo stimato intorno ai 50 mila euro.

Ultimate le procedure di accertamento, gli agenti hanno riconsegnato il bagaglio al legittimo proprietario. Tutti gli oggetti risultavano presenti e non avevano subito alcun danneggiamento o sottrazione, consentendo al viaggiatore di rientrare in possesso dei propri beni grazie al rapido intervento della Polizia Ferroviaria.

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