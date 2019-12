Differenziata – Lombardo (MSBC), “Interpretata in modo errato ordinanza da ex consigliere Zuccarello”

“Si continua ad¬†interpretare¬† in modo errato l’ordinanza del Tar che in verit√† non √® mai entrata nel merito del sistema di raccolta differenziata¬† in citt√†. Messinaservizi Bene Comune si sta limitando ad attuare quanto previsto dal regolamento comunale per la raccolta differenziata, e non √® vero che non sono stati comprati mastelli in numero adeguato per il fabbisogno di tutte le utenze registrate”.

A dirlo Giuseppe Lombardo, presidente di Messinaservizi¬† Bene Comune rispondendo alle affermazioni dell’ex consigliere comunale Daniele Zuccarello che oggi in conferenza stampa aveva detto che Messinaservizi non rispettava l’ordinanza del Tar e non aveva distribuito mastelli a sufficienza. “Ad oggi¬† – prosegue Lombardo – sono stati distribuiti oltre 30 mila kit per utenze singole e per condomini fino ad otto unit√† abitative, e sono stati¬† serviti oltre mille condomini con i carrellati per le utenze¬† condominiali.

Non √® vero inoltre che non gli √® stato consentito l‚Äôaccesso agli atti.¬†¬†L’ex consigliere Daniele Zuccarello invece di fare inutili¬† voli pindarici¬† dica apertamente che √® contro la raccolta differenziata. Tutto il resto sono solo frasi pretestuose e fuori luogo che non rappresentano la verit√† dei fatti”.