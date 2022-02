“Difendi Messina Con Basile Sindaco” – Pergolizzi, Cipolla, De Leo e Giannetto sostengono Basile

È stato ufficializzato stamani, nel corso di una conferenza stampa, il sostegno al progetto “Difendi Messina Con Basile Sindaco” dei consiglieri comunali Nello Pergolizzi, Ciccio Cipolla, Alessandro De Leo e Serena Giannetto.

“Ho il piacere, ha esordito il candidato sindaco Federico Basile, di confermare l’adesione al nostro progetto politico dei consiglieri che nel corso di questi anni hanno dato un supporto concreto all’azione di Governo e che oggi si ritrovano con me in questa nuova avventura all’insegna della continuità e della prosecuzione di azioni svolte in maniera tangibile nei confronti del territorio. I consiglieri Pergolizzi, Cipolla, De Leo e Giannetto in questi anni si sono anche ritrovati soli all’interno di un consiglio comunale che non è stato aperto al dialogo e al confronto nei confronti dell’amministrazione De Luca. Oggi con loro riprendiamo una serie di argomenti che sono già stati affrontati ma che devono essere rilanciati all’interno di questo nuovo progetto e programma che stiamo portando avanti. Ci tengo ancora una volta a chiarire che noi siamo aperti al dialogo nei confronti di quei consiglieri comunali che non avendo fatto crociate contro l’operato dell’amministrazione De Luca a prescindere sono invece “pro” azione, “pro” continuazione di un progetto che ha ottenuto i risultati che erano stati previsti.”

I consiglieri Alessandro De Leo, Nello Pergolizzi, Ciccio Cipolla e Serena Giannetto nei loro interventi hanno dunque confermato la scelta di essere al fianco di Federico Basile.

“La scelta di Basile, hanno sostenuto De Leo e Pergolizzi, è una scelta di livello. È una scelta condivisa da tutti. Basile è stato protagonista dell’amministrazione De Luca ed oggi rappresenta quella scelta che può dare continuità all’azione amministrativa che ha portato risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Mentre gli altri stanno ancora decidendo nelle stanze la strategia, affermano ancora, noi siamo già in campo con trasparenza e con determinazione.”

“Il modello De Luca portato al comune di Messina negli ultimi tre anni e mezzo, ha evidenziato Ciccio Cipolla, è stato un modello vincente per la città ed è un percorso che sono certo i messinesi non interromperanno. Negli ultimi 30 non si era mai visto un sindaco e una giunta lavorare così tanto. Si sono avviate azioni amministrative concrete come il risanamento, il servizio idrico, il trasporto pubblico, i servizi sociali, il riequilibrio finanziario. Un percorso che proseguirà adesso accanto a Federico Basile Sindaco.”

“Oggi, ha affermato Serena Giannetto, noi ufficializziamo la nostra candidatura e confermiamo di essere accanto a questa squadra che abbiamo apprezzato per il metodo ed i risultati raggiunti. A quanti giudicano la mia scelta di lasciare il Movimento 5 Stelle, ha affermato Giannetto, rispondo dicendo che non è pensabile lavorare nell’interesse della città facendosi guidare solo da prese di posizione sterili. In questi anni il consiglio comunale troppo spesso ha fatto delle scelte solo per contrastare l’azione di governo di De Luca senza rendersi conto che tutto questo si traduceva in un danno alla città .”

Il messaggio lanciato dal gruppo che sarà protagonista della lista Basile sindaco di Messina è chiaro: “Guardiamo ai progetti, guardiamo ai risultati e intendiamo difendere Messina sostenendo la candidatura di Federico Basile a sindaco della città .”

Il prossimo passo adesso sarà la presentazione lunedì 28 febbraio alle ore 9:30 presso la Galleria Vittorio Emanuele nel corso di una conferenza stampa della presentazione dei 6 candidati alla presidenza delle circoscrizioni e delle municipalità .