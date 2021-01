Diego Scaffidi, Gioiosa Marea perde un altro Suo ex primo cittadino

di Maria Cristina Miragliotta – A distanza di qualche mese dalla scomparsa del sindaco Ignazio Spanò, Gioiosa perde un altro Suo ex primo cittadino.

A dare la triste notizia della scomparsa dell’ex sindaco Diego Scaffidi un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Gioiosa Marea.

“Oggi ci ha lasciato “Diego” Danilo Scaffidi Domianello. Diego è stato Sindaco di Gioiosa Marea dal 1993 al 1997. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia.”

Una notizia che ha rattristato la comunità gioiosana e i tanti amici che speravano in una ripresa delle sue precarie condizioni di salute.

Persona seria, schietta, lungimirante, apprezzato per la sua correttezza ed integrità , si è sempre adoperato come amministratore ma anche da comune cittadino, con il grande senso civico che lo contraddistingueva, per migliorare e far crescere Gioiosa.

Cordoglio e tanta tristezza nei messaggi apparsi sui social da parte di chi conosceva e stimava l’ex sindaco di Gioiosa Marea.

Tra questi il gruppo “Obiettivo Gioiosa” che lo ricorda così: “Si è distinto come Amministratore per aver operato scelte innovative ed importanti per la nostra Comunità , dando fiducia e spazio a tanti giovani. Primo Sindaco ad essere eletto con voto diretto dopo il cambiamento sancito dalla Legge n.81/93. Cittadino esemplare, sempre attivo e disponibile nel dare il proprio contributo per la crescita della sua amata Gioiosa Marea. Persona colta, sincera, leale e illuminante per il nostro percorso politico. Rimarrà nel nostro cuore il ricordo di una persona speciale. Da cittadini, sincera gratitudine. Esprimiamo affetto e vicinanza alla moglie Rosalia e ai figli Nino e Valentina.”

I funerali verranno celebrati venerdì, 22 gennaio, alle ore 11:00, nella Chiesa S. Maria delle Grazie.

La redazione di CanaleSicilia si stringe al dolore della moglie Rosalia e dei figli Valentina e Nino.