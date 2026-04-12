Diciannove giovani dispersi sui Peloritani, soccorsi nella notte

Si è conclusa alle prime ore del mattino un’operazione di soccorso sui Monti Peloritani che ha coinvolto 19 giovani escursionisti dispersi. L’allarme era scattato nella serata di sabato, quando la Centrale Operativa 118 di Messina ha attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Regionale Sicilia, a seguito di una richiesta di aiuto proveniente dall’area compresa tra Pizzo Bottino e la Cascata Forra Tinta.

Il gruppo, composto da studenti universitari di età compresa tra i 19 e i 25 anni, provenienti dalla Russia e da alcune repubbliche dell’Asia Centrale, era partito nella mattinata con l’obiettivo di raggiungere alcune cascate della zona. Con il sopraggiungere del buio, i giovani hanno perso l’orientamento, decidendo di contattare il numero unico di emergenza 112, che ha inoltrato la segnalazione al 118 per la gestione dell’intervento.

Le squadre del Soccorso Alpino, supportate dai militari della Guardia di Finanza, hanno avviato le ricerche nonostante le difficoltà legate alla viabilità, interrotta in più punti da frane. Dopo aver proseguito a piedi in un’area impervia e priva di sentieri, i tecnici hanno individuato il gruppo intorno all’1.30 nella zona di Serra Cammarosa.

I giovani, trovati senza adeguato equipaggiamento e privi di viveri e acqua, sono stati assistiti e rifocillati prima di iniziare il rientro verso il Rifugio Lupo. Durante le operazioni una ragazza, in condizioni sanitarie precarie, è stata evacuata e affidata ai sanitari. Gli altri sono stati accompagnati fino a Santo Stefano Medio per ulteriori accertamenti e successivamente trasferiti presso la caserma dei Carabinieri di Messina sud.

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