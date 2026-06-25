Di Paola ufficializza la candidatura alla presidenza della Regione

Nuccio Di Paola ha ufficializzato la propria disponibilità a concorrere per la presidenza della Regione Siciliana, diventando il primo esponente di rilievo del centrosinistra ad annunciare apertamente la candidatura. Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle propone agli alleati del cosiddetto campo largo di individuare il candidato unitario senza ricorrere alle primarie, puntando invece su una scelta condivisa maturata all’interno della coalizione.

Richiamando l’esperienza delle elezioni regionali del 2022, Di Paola sostiene che il ricorso alle primarie abbia contribuito ad accentuare le divisioni tra le forze politiche. «Oggi gli elettori chiedono un centrosinistra unito per governare la Regione», afferma, aggiungendo che la priorità debba essere la definizione di una sintesi politica capace di individuare la figura più adatta a rappresentare l’intera coalizione.

Il leader pentastellato rivendica l’esperienza maturata sul territorio siciliano e conferma di essere al lavoro non solo sulla lista del Movimento 5 Stelle, ma anche sulla costruzione di una seconda lista civica che coinvolga amministratori locali e movimenti alternativi al centrodestra. Tra i soggetti indicati figurano il movimento di Emiliano Abramo, Progetto Civico Italia coordinato in Sicilia da Carmelo Miceli e Spazio Civico, realtà alla quale partecipa il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano.

Secondo Di Paola, il confronto tra le forze del centrosinistra dovrebbe concentrarsi anzitutto sui contenuti programmatici, con priorità dedicate al contrasto della povertà, al rafforzamento del welfare, al miglioramento dell’assistenza sanitaria e alla qualità dell’azione amministrativa. «Facciamo un patto sui temi, poi scegliamo insieme il candidato che può unire il campo largo», dichiara.

Nel suo intervento, Di Paola si rivolge anche a Ismaele La Vardera, già candidato autonomo alla presidenza della Regione, proponendo un’intesa che preveda il suo sostegno come candidato sindaco di Palermo con l’appoggio dell’intera coalizione. L’obiettivo, spiega, è definire contestualmente i candidati per la Regione e per i principali Comuni chiamati al voto, così da favorire un percorso politico condiviso.

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