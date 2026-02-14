Di Paola a La Vardera: “Tutti insieme possiamo andare più lontano”

Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Sicilia, Nuccio Di Paola, ha lanciato un appello all’unità delle forze politiche alternative al centrodestra, intervenendo a margine di un’iniziativa promossa a Palermo dal movimento guidato da Ismaele La Vardera.

Nel corso del suo intervento, Di Paola ha sottolineato la necessità di un’azione condivisa per affrontare le criticità dell’isola, invitando le diverse realtà politiche a convergere su un progetto comune. «Pensiamo a come fare uscire la Sicilia dallo stato di catalessi, o, peggio, dal coma nel quale anni di malgoverno ci hanno cacciato», ha dichiarato, evidenziando come, a suo avviso, il contributo congiunto di tutte le forze alternative rappresenti la condizione per avviare un percorso di cambiamento.

Riferendosi all’impegno politico di La Vardera, Di Paola ha riconosciuto positivamente la scelta di scendere in campo, ma ha ribadito l’importanza di un’azione collettiva. «Ben venga che un ragazzo di 32 anni si metta in gioco per cambiare le cose, ma l’uomo solo al comando non funziona e i fatti lo dimostrano ampiamente», ha affermato.

Secondo il coordinatore pentastellato, la costruzione di un’alternativa al governo regionale richiede una strategia condivisa, basata su un programma definito e su una squadra in grado di attuarlo. «Il M5S non ha mai governato la Sicilia ed è prontissimo a farlo insieme a tutti coloro che vogliono voltare pagina una volta per tutte, prima che sia troppo tardi», ha aggiunto, invitando le forze politiche interessate a confrontarsi su obiettivi comuni.

Di Paola ha quindi indicato il percorso da seguire, sottolineando la priorità della definizione di un programma condiviso, della formazione di una squadra e, successivamente, dell’individuazione del candidato alla presidenza della Regione. «Da solo La Vardera può andare più veloce, ma solo tutti uniti possiamo vincere», ha concluso.

