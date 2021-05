Di Caro (M5S): “Pensionati regionali costretti al rientro al lavoro, ennesimo capolavoro del governo dei disastri”

‚ÄúL’unica consolazione √® che il 2022 √® dietro l’angolo e che il governo regionale andr√† a finalmente a casa. I siciliani sono stanchi di disastri a catena‚ÄĚ.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Giovanni Di Caro, a commento della notizia che alcuni pensionati regionali dovranno rientrare al lavoro e addirittura dovranno restituire parte degli stipendi riscossi, a causa di una delle tantissime norme governative fatte male e, di conseguenza, impugnate dal Consiglio dei ministri.

‚ÄúNon abbiamo fatto in tempo ‚Äď dice Di Caro – a metabolizzare i disastri sul fronte dei rifiuti, a digerire, quasi unici in Italia, la zona arancione, a inghiottire il flop delle vaccinazioni, che arriva l’ennesima bastonata per i siciliani. E’ l’ennesimo capolavoro del governo di disastri. Non c’√® nulla da fare, questo governo non fa e quando fa qualcosa la fa talmente male da fare rimpiangere la sua costante inattivit√†. Musumeci la smetta di riempirsi la bocca col ponte, pensi alla cose di cui abbisognano ora i siciliani: i fatti dicono che questo governo non riesce a stare in piedi, come crede di far credere alla gente di riuscire a correre?‚ÄĚ.